Sarah Sanders : Frühere Trump-Sprecherin wegen Schilddrüsenkrebs operiert

Ihre Krebs-Operation sei «extrem gut» verlaufen, liess Sarah Sanders mitteilen. Sie werde in Arkansas bald wieder in den Wahlkampf um den Gouverneursposten ziehen.

Die frühere Sprecherin von Ex-US-Präsident Donald Trump, Sarah Sanders, hat sich eigenen Angaben zufolge wegen einer Schilddrüsenkrebs-Diagnose einer Operation unterzogen. «Bei einer Kontrolluntersuchung Anfang des Monats ordnete mein Arzt eine Biopsie an einer besorgniserregenden Stelle in meinem Nacken an, und der Test ergab, dass ich Schilddrüsenkrebs hatte», teilte Sanders am Freitag mit. Dank der «Gnade Gottes» sei sie nach dem Eingriff am Freitag krebsfrei. Sanders werde sich weiterhin einer Behandlung unterziehen müssen, aber die Operation sei «extrem gut» verlaufen, erklärte ihr Arzt.