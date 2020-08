Politik-Urgestein Früherer SP-Parteipräsident und Nationalrat Hubacher gestorben

Helmut Hubacher galt als prägende Figur der Schweizer Sozialdemokratie. Nun ist er im Alter von 94 Jahren verstorben.

Von 1975 bis 1990 präsidierte er die SP Schweiz. Er galt als prägende Figur der Schweizer Sozialdemokratie. Ein halbes Jahrhundert lang übte er auch massgeblichen Einfluss in der Schweizer Politik aus. Nach Angaben seines Sohnes Simon Hubacher starb der SP-Doyen am Mittwoch in Basel nach kurzer schwerer Krankheit.