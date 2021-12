USA : Früherer Top-Demokrat im US-Senat Harry Reid (82) gestorben

Der frühere Mehrheitsführer der Demokraten im US-Senat , Harry Reid, ist gestorben. Seine Frau Landra Reid erklärte am Dienstagabend: «Es bricht mir das Herz, das Ableben meines Mannes bekannt zu geben». Demnach sei der 82-Jährige, der während der Präsidentschaften von George W. Bush und Barack Obama an der Spitze des Oberhauses stand, «friedlich und umgeben von seiner Familie» gestorben.

Der 1939 in ärmlichen Verhältnissen in einer Bergarbeiterstadt im US-Bundesstaat Nevada geborene Reid war 1986 erstmals in den Senat eingezogen. Nach den Wahlen 2004 übernahm er die Führung der Demokraten im Oberhaus, von 2007 bis 2015 war er Mehrheitsführer.