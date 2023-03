Paul Allens früheres Schiff kippt im Dock um – 25 Verletzte

15 mussten in Spitäler eingeliefert werden.

Dabei wurden 25 Menschen verletzt, 15 mussten in Spitäler eingeliefert werden.

In einem Trockendock in Edinburgh kippte wegen starker Winde ein 76 Meter langes Forschungsschiff um.

Es geschah um etwa 8.35 Uhr Ortszeit im Imperial Dock im Hafen von Edinburgh: Die Winde, die am 3000 Tonnen schweren ehemaligen Forschungsschiff RV Petrel zerrten, waren so stark, dass der Koloss ins Schwanken geriet und schliesslich nach Steuerbord umkippte. Wie die «Daily Mail» berichtet, wurden dabei 25 Personen verletzt – 15 von ihnen mussten ins Spital gebracht werden. Die Personen waren vermutlich mit Arbeiten an Bord der Petrel beschäftigt.