Nationalrat: Mieter müssen bei Kündigung schneller raus

Eine neue EU-Regelung, die auch in der Schweiz gilt, hat in den letzten Wochen die Wogen hochgehen lassen. Neu dürfen Insekten in gemahlener Form als Eiweisszusatz in Lebensmitteln wie Brot, Saucen oder gar Fleischprodukten zugesetzt werden. Dabei müssen sie nur mit ihrem lateinischen Namen in der Zutatenliste erwähnt werden.