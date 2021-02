1 / 1 Der Samstagmorgen präsentiert sich von seiner sonnigen Seite. 20 Minuten

Darum gehts Im Mittelland wird es meist bis zu 13 Grad warm, wo der Föhn bläst sogar bis zu 18 Grad.

Ausserdem soll es das ganze Wochenende sonnig bleiben.

Am Montag gibt es wieder vermehrt Wolken – Schuld daran ist der Saharastaub.

Frühling im Februar? Nach den eiskalten Temperaturen der vergangenen Woche wird es aufs Wochenende hin frühlingshaft warm. Am 13. Februar lagen die Temperaturen bei maximal minus 3 Grad, laut Klaus Marquardt von Meteonews war die Nacht auf den 14. Februar die kälteste Nacht des bisherigen Winters. Nun werden es am Samstag lokal bis zu 18 Grad, vor allem in der Ostschweiz, wo im Rheintal und einigen anderen Tälern der Föhn bläst. Chur kann mit 17 Grad rechnen, in Basel sind 16 Grad vorausgesagt.

Im Rest des Mittellandes bleiben die Temperaturen bei rund 13 Grad. Am Morgen ist zwar laut Meteonews noch mit Nebel zu rechnen, der sich aber im Laufe des Vormittags auflöst. Und morgens ist es auch noch kalt, wie Marquardt betont: «Es ist klar, wir haben Februar, die Nächte sind frisch und frühmorgens haben wir meist Temperaturen um den Gefrierpunkt und teilweise auch noch Frost. Aber ab der zweiten Februarhälfte merkt man jeweils, dass die Sonne an Kraft gewinnt, die Temperaturen steigen im Laufe des Tages an.»

«Nutzen Sie das Wochenende zum Sonne-Tanken»

«Es ist schon am oberen Ende von dem, was für einen Februar normal ist», so Marquardt. «Vor einer Woche war es klar zu kalt, jetzt wird es eher zu warm. Ich würde das einen ‹Vorfrühling› nennen. Aber es ist auch klar, dass wir nicht mit solchen Temperaturen bis im April durchmarschieren.»

Darum: «Nutzen Sie das sonnige Wochenende zum Sonne-Tanken, das ist Balsam für die Seele», so Marquardt. «Auch wenn es für T-Shirts wahrscheinlich noch eine Spur zu kühl ist.» Wie Meteonews voraussagt, soll es erst am Montag wieder vermehrt Wolken geben. Schuld daran ist der Saharastaub. Der ist gemäss Marquardt jetzt schon in der Luft, allerdings in viel geringerer Konzentration als noch Anfang Februar.