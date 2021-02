Nachdem sich die Temperaturen in den vergangenen Tagen im zweistelligen Bereich bewegten, wird der Samstag auf der Alpennordseite nun etwas kühler. Das Hoch Jaqueline bringt eine Bise in die Schweiz, das Quecksilber erreicht zwischen 7 und 8 Grad, wie es dem Wetterbericht von Meteonews zu entnehmen ist. Einzig im Tessin geht es mit 17 Grad weiter mit dem Frühling.

Hochnebelartige Wolken verdecken am Samstag vielerorts im Flachland die Sonne. Am Sonntag verziehen sich die Hochnebelfelder aber rasch und es wird recht sonnig bei abflauender Bise und rund 10 bis 11 Grad. Am Montag klettern die Temperaturen wieder weiter nach oben und bis Donnerstag dürfte es weitgehend schön und angenehm mild bleiben.