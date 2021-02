Am Sonntag (21.02.2021), kurz vor 14.30 Uhr, ist ein 64-jähriger Mann auf der Hauptstrasse in Necker SG mit seinem Motorrad gestürzt.

Ein 64-Jähriger fuhr am Sonntag kurz vor 14.30 Uhr mit seinem Motorrad von Mogelsberg in Richtung Dorfzentrum Brunnadern. Dabei geriet sein Töff in einer Linkskurve über den rechten Fahrbahnrand hinaus und touchierte einen Randpfosten. In der Folge stürzte der Mann zu Boden und wurde dabei unbestimmt verletzt, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt.