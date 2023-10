Frümsen: Polizei schiesst auf entlaufenen Hund

In Frümsen SG wurde am Samstag ein ausgebüxter Herdenschutzhund von einem Polizisten angeschossen. Anwohner sind entsetzt über das Vorgehen. Die Kantonspolizei St. Gallen bestätigt, dass der Schuss so nicht hätte passieren sollen.

1 / 2 Eine Frau hörte am Samstag in Frümsen, wie ein Hund angeschossen wurde. Kurz darauf stellte sich heraus, dass der Schuss von einem Polizisten abgefeuert wurde. (Symbolbild) Pixabay/Kev Das Tier, ein Herdenschutzhund, sei dem Besitzer zuvor ausgebüxt. (Symbolbild) Wikipedia/böhringer friedrich/CC BY-SA 2.5

Darum gehts Eine Frau hörte auf einem Spaziergang, wie ein entlaufener Hund angeschossen wurde – von einem Polizisten, wie sie kurz darauf erfuhr.

Entsetzt meldete sie sich bei der Polizei.

Laut der Kantonspolizei St. Gallen wurde der Schuss aufgrund eines Missverständnisses abgegeben.

In Frümsen SG hörte am Samstagabend eine Frau, wie ein Hund angeschossen wurde. «Ich war mit meinen Hunden spazieren und sah einen grossen schwarzen Hund über die Wiese rennen», erzählt die Frau, die in der Region wohnhaft ist.

Etwas später habe sie dann die Polizei gesehen, die auf der Wiese unterwegs war. «Plötzlich hörte ich einen Schuss und dann den Hund jaulen», sagt die Anwohnerin. Der Hund sei über die Wiese gerannt und habe stark geblutet, er sei von der Polizei angeschossen worden. «Die Polizisten rannten ihm hinterher und sagten mir, dass der Hund ein Herdenschutzhund sei, der abgehaut war», so die Frau.

«Der Hund lief hinkend über die Wiese»

Entsetzt meldete sich die Anwohnerin bei der Polizei, um sich zu beschweren. «Dort sagte man mir aber zuerst nur, dass die ganze Sache suboptimal verlief», sagt die Frau. Sie vermutet, dass wohl kein Jäger oder Wildhüter habe aufgeboten werden können, weshalb die Beamten selbst schossen. «So etwas kann doch nicht sein, es war wie eine Wildwest-Aktion», empört sich die Frau über das Vorgehen der Polizei. Sie hat daraufhin den Vorfall dem Tierschutzverein gemeldet.

Madeleine Rütimann (60) wohnt in der Nähe des Geschehens und hat zwar nicht den Schuss, aber die Szene danach mitbekommen: «Die Frau, die in der Region wohnhaft ist, kam zu mir und erzählte, wie die Polizei einen Hund niedergeschossen hat. Daraufhin sahen wir erst eine Silhouette, dann erkannten wir den Hund, der hinkend über die Wiese lief.» Später hat die Polizei gegenüber Rütimann bestätigt, auf den Hund geschossen zu haben.

«Das arme Tier tut mir so leid»

Rütimann ist der «grosse dunkle Hund» bereits vor dem Vorfall aufgefallen, aber gar nicht negativ. «Bei uns in der Umgebung hat er nichts gemacht, darüber wüsste ich sonst Bescheid», so Rütimann. Sie ergänzt, dass Gerüchten zufolge der Hund ursprünglich von einem örtlichen Bauern entkommen war und seine einzige «Schuld» darin bestehe, dass er äusserst schwer einzufangen sei.

Rütimann versucht seit Samstag, den Hund selbst einzufangen, was sich als äusserst schwierig erweist. «Er ist sehr scheu und zeigt sich nur, wenn es dunkel ist.» Erst am Mittwoch hat die 60-Jährige den Hund noch gesehen, «hinkend, aber er lebt noch. Das arme Tier tut mir so leid.»

«Es war ein Missverständnis zwischen der Polizei und dem Veterinärdienst»

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen, den Vorfall. Gemäss ihm war eine Polizeipatrouille unterwegs, um den Hund einzufangen. Gegen 19.30 Uhr kam es dann zum Schuss, der so nicht hätte passieren sollen. «Die Schussfreigabe war ein Missverständnis zwischen dem Veterinärdienst, das auch in die Geschichte involviert war, und der Kantonspolizei St. Gallen», so Krüsi. «Wir versuchen weiterhin, den Hund einzufangen, um ihn dann in tierärztliche Obhut zu geben.»

Hanspeter Krüsi bestätigt, dass die Kantonspolizei St. Gallen den Vorfall der Staatsanwaltschaft gemeldet hat und dass der Fall nun untersucht werde.