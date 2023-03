Credit Suisse: Frust der Kleinanleger über Verluste ist immens

Auch Grossaktionäre und Pensionskassen könnten laut Peter V. Knecht, Professor für Wirtschaftsrecht an der Uni Bern, klagen.

Der Frust vieler Schweizerinnen und Schweizer, die in CS-Aktien investiert haben, ist immens: Mehr als 350 Betroffene haben sich am Montag bei 20 Minuten gemeldet. Sie haben teils ihr ganzes Erspartes verloren, viele von ihnen wollen in ihrer Wut gegen die CS oder den Bund klagen. Doch hat das Aussicht auf Erfolg? Experten schätzen ein.