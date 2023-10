Frust nach 3:3 gegen Belarus: Das sagen die Nati-Spieler

Die Stimmen zum enttäuschenden 3:3 in St. Gallen. Fabrizio Bonazza / 20 Minuten

Darum gehts Gegen Belarus gab es für die Schweizer Nati am Sonntag beinahe eine Blamage.

Nach zwischenzeitlichem 1:3-Rückstand gab es schlussendlich noch ein 3:3.

Xherdan Shaqiri wählt nach der Partie deutliche Worte zur Nati-Darbietung.

Es ist ein Déjà-vu der schwachen Sorte, das sich die Schweizer Nati am Sonntag leistete. Wieder gab man eine Führung gegen einen kleineren Gegner aus der Hand, wieder konnte man seine Favoritenrolle nicht in einen Sieg ummünzen. Am Schluss hiess es 3:3 gegen Belarus, nachdem man zwischenzeitlich gar 1:3 in Rückstand gelegen war. «Ich bin enttäuscht und auch wütend – es kann bei allem Respekt nicht sein, dass solche Gegner nach einem 1:0 noch 1:3 führen. Das ist nicht akzeptabel», so Xherdan Shaqiri, der die Nati mit einem Traumtor in Führung schoss. Und nimmt dann die ganze Mannschaft in die Pflicht: Man müsse damit umgehen können, dass man der haushohe Favorit sei. «Immer sagen Top-Team, wir seien ein Top-Team – und dann solche Leistungen. Man muss die Leistungen abrufen. Jeder einzelne muss sich steigern», so das Urteil des Nati-Stars.

Ein knappes 2:1 gegen Andorra, ein 2:2 gegen Rumänien, ein 2:2 gegen Kosovo und nun ein 3:3 gegen Belarus – nach jedem Spiel sagte der Nati-Star dasselbe: «Es muss ein Weckruf sein.» Als Zuschauerin oder Zuschauer fragt man sich allmählich: Wie viele Weckrufe braucht es denn noch? Droht jetzt sogar das grosse Zittern um die Qualifikation für die Europameisterschaft in Deutschland? Die Schweiz hat am Sonntag gerade die Tabellenführung der Gruppe I an Rumänien verloren.

Granit Xhaka: «Es bringt jetzt nichts zu jammern»

«Nein, Angst ist das falsche Wort», findet Granit Xhaka nach seinem 118. Länderspiel für die Schweiz. Der Captain sagt aber auch, dass die letzten 30 Spielminuten schwierig zu erklären seien. «Es ist nicht das erste Mal, wo die Konzentration in der Schlussphase verloren geht. Wir müssen das jetzt richtig analysieren, wir müssen offen und ehrlich miteinander reden, wir müssen kritisch miteinander sein und dies auch akzeptieren», so der 31-Jährige.

Nach seinem Jubiläumsspiel, mit dem er nun zum Schweizer Rekordspieler geworden ist (zusammen mit Heinz Hermann) bleibt Xhaka ruhig, analysiert sachlich. «Wir haben über lange Strecken dominiert, wir haben vieles richtig gemacht. Aber schlussendlich werden die Spiele im Strafraum entschieden.» Und dort war die Nati deutlich ineffizienter. Bei Belarus hiess es drei Torschüsse, drei Tore über 90 Minuten. Dennoch ist es Xhaka wichtig, auch noch das Positive herauszustreichen. «Wir waren fast eine Stunde dominant, wir sind trotz 1:3 zurückgekommen und haben Charakter gezeigt. Es bringt jetzt nichts, zu jammern.»