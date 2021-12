Kritik an Behörden – Frust über verweigerte Booster-Impfungen wächst

1 / 7 Viele würden sich derzeit gerne eine Boosterimpfung holen. 20min/News-Scout Das ist aber nur für diejenigen möglich, die ihre zweite Impfung vor sechs oder mehr Monaten hatten. 20min/Marvin Ancian Impfzentren müssen immer wieder Leute ablehnen, die sich ihren Booster zu früh holen möchten. 20min/Matthias Spicher

Darum gehts Viele Schweizerinnen und Schweizer möchten sich aufgrund der hohen Corona-Zahlen boostern lassen. Das geht aber nur, wenn die zweite Impfung schon mindestens sechs Monate her ist.

Nun empfiehlt die Europäische Arzneimittelagentur bereits nach drei Monaten eine Boosterimpfung.

Bis es in der Schweiz so weit ist, dürfte es aber noch dauern. Hier warten teils über 65-Jährige, die schon vor mehr als sechs Monaten zuletzt geimpft wurden, auf ihren Booster.

Experten und Politikerinnen kritisieren, dass die Schweiz einmal mehr zu den Schlusslichtern gehöre und fordern eine schnelle Zulassung.

«Die derzeit verfügbaren Daten sprechen für eine sichere und wirkungsvolle Auffrischungsimpfung schon nach drei Monaten.» Das sagte Marco Cavaleri, Direktor für Impfstrategie der europäischen Arzneimittelbehörde EMA, am Donnerstag gegenüber dem «Spiegel». Für die EMA wäre eine Boosterimpfung schon nach drei Monaten also kein Problem.

In der Schweiz sind derweil viele zunehmend verzweifelt auch der Suche nach einer Boosterimpfung. Mehrere Kantone bestätigen auf Anfrage aber, dass sie nur Personen boostern, deren zweite Impfung schon mehr als sechs Monate zurückliegt. Man halte sich an die Impfempfehlung des Bundesamts für Gesundheit und der Eidgenössischen Kommission für Impffragen.

«Ersticken an unserer Bürokratie»

In den sozialen Medien lassen viele ihren Frust darüber ab. «Wir ersticken in dieser Pandemie an unserer Bürokratie. «Kollegin bekam heute im leeren Impftram wegen der Sechs-Monats-Regel keinen Booster», schreibt jemand auf Twitter. Die Zürcher Gesundheitsdirektion hatte «Off-Label»-Boosterimpfungen im Impftram gestoppt, nachdem bekannt wurde, dass viele sich dort die Drittimpfung vor Ablauf der Frist geholt hatten. Auch Epidemiologe Marcel Salathé kritisiert Impfchef Christoph Berger: «Viele können auch nach sechs Monaten noch keinen Booster kriegen. Gerade in einer Zeit, in der die Kinder durchseucht werden», twittert er.

Andreas Faller, Berater im Gesundheitswesen und ehemaliger Vizedirektor des BAG, kann diesen Frust nachvollziehen: «Es zeigt sich einmal mehr, dass es einigen Verantwortlichen in dieser Krise an Flexibilität mangelt», sagt er. Gerade in der sich zuspitzenden Krisensituation wäre es für ihn wünschenswert, dass Empfehlungen schneller angepasst und in der Praxis situativ vernünftig und mit Augenmass gehandhabt würden: «Wenn ich etwa höre, dass bei der Boosterimpfung in einem Altersheim einer Person im Rollstuhl der Booster verweigert wurde, weil die Zweitimpfung noch nicht sechs Monate her war, ist das schon sehr fraglich.»

«Behörden empfehlen oft nur, was machbar ist»

Es sei nicht das erste Mal, dass fehlender Mut in der Krise zu Frust führe und zu einem Teil auch zur ungünstigen epidemiologischen Lage beitrage. Angefangen bei der fehlenden Empfehlung von Masken zu Beginn der Pandemie über die Impfstoffzulassung bis hin zu den Empfehlungen für Boosterimpfungen zieht sich für Faller ein Muster durch: «Es scheint, dass Behörden Empfehlungen nicht selten daran ausrichten, was den eigenen Möglichkeiten entspricht und nicht unbedingt der epidemiologischen Realität.»

Wenn Güter wie Masken oder Impfkapazitäten fehlten, halte man sich mit Empfehlungen lieber zurück – auch, wenn andere Länder das anders handhaben und die Daten für weitergehende Empfehlungen sprechen. «Das ist für die eigene Bevölkerung nur schwer nachvollziehbar.»

«Booster für alle muss so schnell wie möglich freigegeben werden»

Auch die Mitte-Gesundheitspolitikern Ruth Humbel ärgert sich darüber, dass die Schweiz einmal mehr zu den Schlusslichtern gehört: «Hier müssen teils Hochrisikogruppen noch über eine Woche auf einen Booster-Termin warten. Es dauerte viel zu lange, bis die Empfehlung zur Boosterimpfung da war. Dafür bezahlen wir jetzt einen hohen Preis.»

Bei der Empfehlung für die Boosterimpfung schon nach drei Monaten dürfe nicht noch einmal derselbe Fehler passieren: «Erst müssen die Risikogruppen geboostert werden. Doch dann muss der Booster so schnell wie möglich für alle freigegeben werden, ob die zweite Impfung jetzt vier oder sechs Monate zurückliegt.» Denn: «Jetzt haben wir sehr viele, die sich den Booster holen möchten, aber sie dürfen noch nicht. Das ist frustrierend», sagt Humbel. Sie fordert die Kantone auf, jetzt alles zu tun, um die Impfkapazitäten hochzufahren.

Kantone noch weit vom Impfziel entfernt

Gemäss Tobias Bär, Mediensprecher der Gesundheitsdirektorenkonferenz, tun die Kantone das bereits: «Die Kapazitäten werden überall hochgefahren. Das Ziel ist es, dass wir täglich wieder ähnlich viele Impfdosen verabreichen können wie zur Spitzenzeit im Juni.» Davon sind die Kantone derzeit aber noch weit entfernt: Am 6. Juni lag der 7-Tage-Durchschnitt bei fast 93’000 Impfungen. Im Moment sind es gut 55’000 Dosen.

Bär erklärt, die Schwierigkeiten seien ähnlich wie in den Spitälern: «Es mangelt vielerorts schlicht an Fachpersonal. Das zeigen auch die Gesuche um Unterstützung der Armee aus Westschweizer Kantonen.» Die Kantone können auch selbstständig von der EKIF-Empfehlung abweichen. So hat St. Gallen die Frist bis Weihnachten auf fünfeinhalb statt sechs Monate nach der zweiten Impfung heruntergesetzt. Insgesamt stellt Bär den Kantonen ein gutes Zeugnis aus: «Diejenigen, deren zweite Impfung mehr als sechs Monate zurückliegt, sollten im Normalfall rasch einen Impftermin erhalten.»

Auf eine Anfrage zu einer möglichen Zulassung der Boosterimpfung schon drei Monate nach der Impfung haben am Freitag weder das BAG noch Christoph Berger von der EKIF reagiert.