Frutigen BE: Mann stürzt Böschung hinunter und wird aus Fahrzeug geschleudert

In Frutigen BE kam es am Dienstagmorgen zu einem Selbstunfall, bei dem ein Lenker eines landwirtschaftlichen Fahrzeugs eine Böschung herunterstürzte. (Symbolbild)

Am Dienstagmorgen kam es in Frutigen BE auf der Zinsmaadstrasse zu einem Selbstunfall.

Am Dienstagmorgen, um kurz vor 7.30 Uhr, ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung ein, dass es auf der Zinsmaadstrasse in Frutigen BE zu einem Selbstunfall gekommen sei. Das teilt die Kapo in einer Medienmitteilung mit.