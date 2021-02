Die Frutiger-Tochter in Wallisellen, die im Hochbau tätig ist, schliesst auf Ende Jahr.

Die Baugruppe Frutiger hat eine Tochtergesellschaft in Wallisellen – doch nur noch bis Ende Jahr. Dann wird die Geschäftstätigkeit der Frutiger AG Zürich eingestellt. Das Unternehmen hatte in den vergangenen Jahren zunehmend Schwierigkeiten mit der angespannten lokalen Marktsituation, wie die Gruppe in einer Mitteilung schreibt. «Die ungenügende Ertragslage und der Preiskampf unter den Mitbewerbern verunmöglichten es, die erforderliche Qualität der Bauleistungen kostendeckend zu erbringen», heisst es. Aufgrund der Corona-Pandemie erwarte man einen weiteren Markt- und Margenrückgang.