Der betroffene Tierhalter wollte nach dem kranken Kalb schauen und fand es mit Bissspuren am After auf dem Boden liegend vor. (Symbolbild)

Ein Fuchs hat in einem Laufstall in Furna GR ein krankes Kalb angefressen.

Es passierte vor gut zwei Wochen. Ein Tierhalter aus Furna GR ging früh am Morgen in seinen Stall, um nach einem rund zehn Tage alten Kalb zu schauen. Das Kalb sei gesund auf die Welt gekommen, habe dann aber Durchfall bekommen, so der Tierhalter gegenüber dem Onlineportal vilan24.ch. Zu 20 Minuten sagt der Mann: «Ich habe das Kalb am Boden liegend vorgefunden. Im ersten Moment dachte ich, dass es tot ist. Ich habe Bissspuren und ein Loch am After erkannt.» Sofort sei ihm klar gewesen, die Spuren stammten von einem Fuchs. Denn er habe bereits vorher mehrmals einen Fuchs im Stall angetroffen.