Villars-sur-Ollon VD: Fuchs löst Lawine aus und bringt Zug zum Entgleisen

«Die Spuren am Ursprung der Lawine zeigen, dass die Lawine durch einen Fuchs ausgelöst wurde, der im oberen Teil des Hanges senkrecht zum Hang lief», schreibt die Sust in ihrem Bericht. Begünstigt wurde die Lawine durch die Schneesituation. Und zwar waren an den beiden Tagen vor dem Unfall insgesamt rund 30 cm Neuschnee gefallen. Darunter gab es aber eine ältere Schneeschicht, deren Oberfläche glatt und hart war, sodass der Neuschnee daran nicht haften bleiben konnte.

Neue Lawinenverbauungen

Das Gelände, in dem sich die Lawine löste, weist laut Bericht ein Gefälle von 69 Prozent (34 Grad) auf und gilt damit als «sehr steil». Es war nicht als Lawinengebiet eingestuft worden und figurierte deshalb nicht im kantonalen Gefahrenkataster. Es waren also keine zusätzlichen Massnahmen zum Schutz vor Lawinen nötig. Das ändert sich nun. Nach der Lawine wurde das Gebiet in ein Erneuerungsprojekt miteinbezogen, das etwas nördlich davon ohnehin schon am Laufen war.