Tierischer Besuch - Fuchs spaziert über Perron am Bahnhof Bern

Waldtiere wie Igel, Hasen und Füchse haben die Stadt schon lange erobert. Doch in der Nacht auf Donnerstag postete ein Tiktok-User ein Video von einem Fuchs, der durch den Berner Bahnhof streift. Trotz Baustelle und Arbeitern schlängelte sich das Tier zwischen dem Baumaterial hindurch. «Bei den Füchsen ist gerade Paarungszeit. Stadtfüchse sind deswegen die ganze Nacht unterwegs und wagen sich auch an neue Orte. Manchmal suchen sie einen ruhigen Schlafort. Wenn dann am frühen Morgen die ersten Bauarbeiter auftauchen, ist für die Tiere halt nochmals Zügeln angesagt», erklärt Fabio Bontadina, Wildtierbiologe der Arbeitsgemeinschaft Swild.

Auf die Frage, wie man sich in einer solchen Situation am besten verhalte, antwortet der Experte: «Am besten freut man sich über die überraschende Begegnung mit einem Wildtier.» Füchse seien nicht angriffig, sondern würden eher ausweichen. Aus diesem Grund solle man dem Tier einen Fluchtweg offen lassen. «Manche Stadtfüchse sind aber auch neugierig oder dreist. Sie sollten in keinem Fall gefüttert werden, das schafft über kurz oder lang Probleme, bis der Wildhüter eingreifen muss», so der Wildtierbiologe.