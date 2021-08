Zeiningen AG - Fuchs tot, Rollerfahrer schwer verletzt

In der Folge krachte er in einen entgegenkommenden Lastwagen und wurde dabei schwer verletzt.

Ein Rollerfahrer wurde am Donnerstag kurz nach 15 Uhr bei einer Kollision auf der Etzmatt in Zeiningen schwer verletzt. Der 59-Jährige wollte einem Fuchs ausweichen und prallte in der Folge frontal in einen entgegenkommenden Lastwagen. Ein Rettungshelikopter brachte den schwer verletzten Mann ins Spital. Der Lastwagenlenker blieb unverletzt. Allerdings hatte auch der Fuchs kein Glück: Die Kollision konnte trotz des Ausweichmanövers nicht verhindert werden, das Tier verstarb noch an der Unfallstelle.