Littering einmal anders - Füchse richten Abfall-Chaos in Luzern an

Wildtiere dringen in Quartiere vor

«Das ist unglaublich, welche Wildtiere sich inmitten der Stadt aufhalten,» sagte Othmar Fries, Mitarbeiter des Strasseninspektorats der Stadt Luzern gegenüber Pilatus Today. Die Tiere seien nachts vor allem in dieser Jahreszeit häufig in der Stadt anzutreffen. Dabei handelt es sich nicht nur um Füchse: «Viele Füchse, aber auch Waschbären oder Dachse haben derzeit Junge. Für diese brauchen sie zusätzliche Nahrung,» so Fries weiter. So hat das Strasseninspektorat massive Zunahmen an aufgerissenen Gebührensäcken festgestellt, auch in untypischen Gegenden, wie Fries sagt: «Wir hatten in letzter Zeit wirklich mehrere solche Fälle auch in Quartieren, in denen normalerweise nicht viele Wildtiere unterwegs sind.» Katzenfutter und Schuhe würden ebenfalls Füchse anlocken, fügt Fries hinzu. Deshalb solle man diese Sachen lieber drinnen stehen lassen.