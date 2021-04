Anfang Februar wollten wir eure besten Rap- und Lipsync-Videos sehen – und ihr habt geliefert! Eure Einsendungen hatten es in sich: Ob Deutschrap, ein englischer Spit oder ein witziges Lipsync, professionelle Tracks oder lustige Unterhaltung – ihr habt eure besten Skills gezeigt. In den letzten Tagen konnte die Community dann aus den Top Videos für ihren Favoriten voten.

Ein Song für den Po seiner Frau

«Jede Ma luget na went verbi gasch. Vo was ich da rede? Ja, vo dim Arsch, dine sexy Bagge. La di Bagge gwaggle. Si sind so perfekt und ich finde kei Makel» – es ist eine Lobeshymne auf den Po einer Frau. Genau diese Zeilen haben mehr als die Hälfte von euch überzeugt, denn ihr habt Füdli-Rapper Jonas mit 52 Prozent zum Sieg verholfen. Der Gewinner kann es kaum glauben: «Ich freue mich sehr, habe überhaupt nicht damit gerechnet. Umso stolzer macht es mich, dass meine Musik ankommt – das ist ein tolles Gefühl». Nicht weniger wichtig findet er: «Ausserdem mag die Community meinen Humor, das ist nicht selbstverständlich».