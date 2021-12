Wette verloren : Füdliblutter Schweizer versteckt sich in Deutschland hinter Baum vor Polizei

Ein Schweizer (50)wurde in der Nacht auf Donnerstag im deutschen Singen vorübergehend in Gewahrsam genommen. Er war, abgesehen von einer blonden Perücke, unbekleidet.

Ein Schweizer war am Donnerstag gegen 2.30 Uhr trotz kühlen Temperaturen splitternackt in der Bahnhofstrasse in Singen (D) unterwegs. Eine Patrouille der Polizei entdeckte den 50-Jährigen, der lediglich eine blonde Frauenperücke trug, als er versuchte, sich hinter einem Baum zu verstecken. Bei der Feststellung seiner Identität nahmen die Beamten auch sein Auto, das unweit vor einem Modehaus geparkt war, in Augenschein.