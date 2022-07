Jens Lehmann : «Fühle mich bedroht» – Kettensägen-Wirbel um deutschen Ex-Nationalgoalie

An der WM in Deutschland stach Lehmann seinen langjährigen Goalie-Konkurrenten Oliver Kahn im Kampf um das deutsche Tor aus. Er wurde 2006 Dritter bei der WM, 2008 stand er im EM-Final gegen Spanien im Tor.

Jens Lehmann soll am Montag mit der Kettensäge das Anwesen seines Nachbarn beschädigt haben. Der Nachbar sagt zudem, dass der frühere Star-Fussballer seine Frau am Telefon bedroht habe.

Riesen-Wirbel um den früheren deutschen Nationalgoalie und Ex-Arsenal-Star Jens Lehmann. Der 52-Jährige soll laut der Polizei am vergangenen Montag mit einer Kettensäge auf die Garage seines Nachbarn gestiegen sein, um einen Holzbalken zu durchsägen, der seinen Blick auf den Starnberger See störte. Es sei zudem nicht das erste Mal, dass die Garage in den vergangenen zwei Jahren beschädigt worden sei.

91-jähriger Nachbar muss von Polizei geschützt werden

Gegenüber der «Bild» -Zeitung hat nun der 91-jährige Besitzer der Garage ausgepackt. «Ich fühle mich bedroht. Ich halte meinen Nachbarn für nicht zurechnungsfähig», sagt der Architekt über seinen prominenten Nachbarn. Der frühere Torwart von Schalke 04, Borussia Dortmund, Vfb Stuttgart und Arsenal soll gar die Ehefrau des Nachbarn am Telefon bedroht haben, mit den Worten «Sie werden Ihres Lebens nicht mehr froh, wenn Sie zum See runtergehen.»

Der 91-Jährige musste gar von der Polizei beschützt werden vor dem früheren Star-Fussballer, wie er sagt. «Zwei Beamte begleiteten mich nach der Tat zu meinem Auto. Ich hatte Angst, meinem Nachbarn zu begegnen.» Auch am Mittwoch, als sich die beiden Nachbarn auf dem Polizeiposten trafen, musste ein Beamter einschreiten, als Lehmann «lospöbeln wollte». Nach dem Treffen musste Lehmanns Nachbar «unter Polizeischutz in die Tiefgarage gebracht werden». Der 91-jährige Architekt ist nun mit seiner Lebensgefährtin in eine Wohnung in der Stadt München gezogen – aus Angst vor weiteren Eskalationen mit dem prominenten Nachbarn.