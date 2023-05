Borussia Dortmund: DFB und Sascha Stegemann geben Fehler zu

Nach der heftigen Kritik von Dortmunder Verantwortlichen am Schiedsrichtergespann um Sascha Stegemann beim 1:1 der Borussia beim VfL Bochum hat der DFB einen Fehler des Unparteiischen eingeräumt. Zum nicht geahndeten Foul von Bochums Danilo Soares im Strafraum an Nationalspieler Karim Adeyemi heisst es in einem am Samstag veröffentlichten Statement: «Er spielt den Ball nicht, trifft stattdessen ausschliesslich den Gegner und bringt ihn zu Fall. Das ist ein Foul und somit ein Strafstoss, wie es auch die TV-Bilder belegen.»