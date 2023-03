Stefanie Heinzmann ist neue Unicef-Botschafterin für die Schweiz

1 / 4 Neue Aufgabe für Stefanie Heinzmann. Unicef Die Sängerin ist neue Botschafterin des Komitees für Unicef Schweiz und Liechtenstein. Getty Images for ZFF «Ich fühle mich wahnsinnig geehrt», so die 34-Jährige. Für sie sei die Ernennung ein «riesengrosses Geschenk». Getty Images

Darum gehts Stefanie Heinzmann ist neue Unicef-Botschafterin für Schweiz und Liechtenstein.

«Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, im Kreise der anderen tollen Botschafterinnen und Botschafter im Namen der wohl wichtigsten Sache einstehen zu dürfen», wird die Musikerin zitiert.

Die Walliserin wolle sich für eine bessere Welt für Kinder einsetzen.

Weltweit treten verschiedene internationale Stars wie Orlando Bloom (46), Millie Bobby Brown (19), Lionel Messi (35) oder David Beckham (47) und Priyanka Chopra (40) im Namen von Unicef als Botschafterin oder Botschafter in der Öffentlichkeit auf. Hierzulande sind es Kurt Aeschbacher (74), Anatole Taubman (52) und Tina Weirather (33). Nun reiht sich ein weiterer bekannter Name in die Liste ein: Stefanie Heinzmann.

Die 34-Jährige ist neue Botschafterin des Komitees für Unicef Schweiz und Liechtenstein. «Ich fühle mich wahnsinnig geehrt, im Kreise der anderen tollen Botschafterinnen und Botschafter im Namen der wohl wichtigsten Sache einstehen zu dürfen, die es gibt: für eine friedliche und gerechte Zukunft aller Kinder dieser Welt», wird Heinzmann in der Pressemitteilung zitiert. Für sie sei die Ernennung ein «riesengrosses Geschenk».

Stefanie Heinzmann arbeitet seit Jahren mit Unicef zusammen

«Kinder sind die Zukunft und beinhalten alle Themen, wo es darum geht, sich für eine bessere Welt einzusetzen», sagt die Sängerin. Auf diesen Aspekt wolle sie auch den Fokus setzen, schliesslich könne der Nachwuchs nichts dafür, was international gerade geschieht. «Wir sind hier in der Schweiz, uns geht es so gut und wir sind so privilegiert. Aber das ist wirklich nur ein sehr kleiner Teil. Es gibt so viele Kinder, die in unmenschlichen Lebenssituationen hineingeboren werden.» Stefanie sei daher dankbar, dass es Menschen gibt, die ihre Augen offen halten und vor Ort helfen.

Bereits seit Jahren arbeitet die Musikerin mit Unicef für die Sternewochen zusammen. «Bei dem Projekt werden Kinder auf der ganzen Welt unterstützt und Geld gesammelt sowie Kinder in der Schweiz darauf sensibilisiert, wie gut man es hier hat», so die Walliserin. Sie sei beeindruckt, wie viel Arbeit und Herzblut darin gesteckt wird.

Auch die Geschäftsleiterin von Unicef Schweiz und Liechtenstein ist begeistert von der neuen Botschafterin. «Stefanie ist ein Vorbild für viele Kinder und Jugendliche», so Bettina Junker. Heinzmann habe eine starke Stimme, wenn es darum gehe, ernsthaftere Themen wie Mobbing oder psychisches Wohlbefinden von Jugendlichen in die Öffentlichkeit zu tragen. «Mit ihrer natürlichen und nahbaren Art schafft sie es, vor allem auch die Jüngsten in ihren Bann zu ziehen. Man hört ihr zu», fügt Junker an.