Naomi Lareine im Bikini: «Fühle mich hübsch und mega cool»

Naomi, dein Stil ist eher locker, mit Hoodie und Crop Top . In der aktuellen Bademoden-Kampagne von Tezenis zeigst du dich im Bikini. Warum? Für mich ist das ein mega Empowerment gewesen, mich im Bikini zu zeigen. Oft wird man als Frau kritisiert, was den Körper angeht. Ich wollte mutig sein und mich zeigen, wie ich bin. Zudem habe ich Tattoos, die ich gerne zeige. Für mich war das eine tolle Erfahrung.

Hast du durch die Kooperation eine neue Seite an dir entdecken können? Ja sehr. Ich glaube, dadurch liebe ich mich gleich viel mehr. Selbstliebe ist ohnehin ein sehr grosses Thema für mich und ich vermute, auch bei vielen anderen. Für mich war das das erste Mal. Ich war sehr nervös und bin froh, dass es so gut gelaufen ist. Dank der Kampagne fühle ich mich hübsch und es war megacool.

Du liebst dich und deinen Körper sehr. Mit welchen Stellen an deinem Körper bist du besonders zufrieden? Ich liebe alles an mir, aber meine Tattoos sind doch sehr speziell. Das eigene Körpergefühl ist sehr wichtig. Ich finde, wie du mit dir selbst redest, ist sehr ausschlaggebend.

Das Fotoshooting für Tezenis fand auf Mallorca statt. Wo trifft man dich im Sommer am meisten an?

An den Festivals, denn ich werde diesen Sommer an vielen Festivals spielen und umhertouren. Sobald es warm genug ist, bin ich auch im Wasser anzutreffen.



Hast du Sommerferien geplant?

Tatsächlich reise ich diesen Sommer nach Italien. Dort werde ich Zeit mit meiner Familie verbringen und entspannen, bevor es dann weitergeht.