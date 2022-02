Olympia 2022: «Fühle mich ziemlich schrecklich»: Drama um Mikaela Shiffrin

1 / 3 Nach dem Rennen tröstete ein US-Betreuer den US-amerikanischen Ski-Star. SRF Im ersten Lauf des Slaloms der Frauen scheidet die 26-Jährige nach wenigen Sekunden aus. REUTERS Für sie ist es der zweite Ausfall an diesen Olympischen Spielen, scheiterte sie doch bereits am Montag im Riesenslalom, als sie wegrutschte und ein Tor verpasste. AFP

Was für ein Drama um die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Im ersten Lauf des Slaloms der Frauen scheidet die 26-Jährige nach wenigen Sekunden aus. Für sie ist es der zweite Ausfall an diesen Olympischen Spielen, scheiterte sie doch bereits am Montag im Riesenslalom, als sie wegrutschte und ein Tor verpasste. Am Mittwoch war sie sichtlich enttäuscht, musste von einem US-Betreuer neben der Piste getröstet werden. Shiffrin sass zusammengesunken auf dem Boden – minutenlang und mit hängendem Kopf. Innerhalb von nur drei Tagen hat die langjährige Alpin-Dominatorin damit schon zwei grosse Medaillenchancen liegen lassen. Die grösste hat sie nun wohl noch in der Kombination.

Viele US-Fans sprechen ihr in den Sozialen Netzwerken Mut zu und kritisieren die TV-Bilder. «Warum mussten die Kameras übermässig lange auf Mikaela fokussieren, nachdem sie gestürzt war? Psychische Gesundheit, Leute. Sie steht unter grossem Druck», meint ein Twitter-User. Jemand anders schreibt: «Bitte nehmen Sie die Kameras von Mikaela Shiffrin. Haben Sie bitte etwas Respekt!» Vor allem der TV-Sender NBC wird scharf kritisiert, deren Kommentatoren sich ausführlich zum Shiffrin-Drama äusserten und immer wieder sie zeigten anstatt des laufenden Rennens. «Als ich sah, was die NBC-Kommentatoren Mikaela Shiffrin antaten, ging ich zu Youtube, um meine eigene Tirade zu machen. Ich kam zurück zu Twitter und stellte fest, dass die meisten Leute es erkannten und genauso empfanden», so ein User diesbezüglich.

«Es wird sich nicht immer schrecklich anfühlen»

In den Interviews nach dem Rennen war der jüngsten Slalom-Olympiasiegerin der Geschichte die Traurigkeit und die Enttäuschung noch immer anzumerken. «Ich denke nicht, dass der Druck der Grund für meinen Fehler war», sagt die Freundin von Aleksander Aamodt Kilde gegenüber dem «SRF».

«Ich wollte einfach an meine Grenzen gehen und mein Bestes geben. Ich hatte eigentlich ein gutes Gefühl, in den Trainings war ich stark. Mein Aus ist für mich sehr schwer zu akzeptieren.» US-Medien antwortet sie auf die Frage, wie sie sich fühle: «Ziemlich schrecklich.» Sie denke aber bereits wieder an die Zukunft. «Es wird sich nicht für immer schrecklich anfühlen. Ich fühle mich gerade ziemlich niedergeschlagen», so Shiffrin. Besonders bitter: Ihr Trainer stecke den Kurs des ersten Laufs. Diesen analysierte sie so: «Ich wollte die aggressivste Linie fahren. Ich bin mit starker Mentalität gestartet – dann war ich draussen.»

Nach ihren Out im Riesenslalom entschuldigte sie sich bereits für ihre Leistung. Bei NBC sagte sie: «Der Tag war zu Ende, noch ehe er für mich so richtig angefangen hat. Das ist eine grosse Enttäuschung. Darüber werde ich nie hinwegkommen,», sagte Shiffrin. Und: «Ich werde jetzt nicht weinen, das ist nur Energieverschwendung.»