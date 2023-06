Zlatan Ibrahimovic beendet seine Karriere bei der AC Milan

1 / 38 So äusserte sich Zlatan über seinen Ex-Trainer Pep Guardiola. Imago Seine Beziehung mit dem Erfolgstrainer war nicht sonderlich gut. Auch das Verhältnis mit «Zwerg Messi» war eher angeknackt. So erklärte Zlatan ein Dribbling gegen einen Gegner.

Zlatan Ibrahimovic – darum gehts Mit Zlatan Ibrahimovic hört ein grosser Fussballer im Sommer auf.

Er begeisterte mit Toren, aber auch Sprüchen.

Doch was waren seine grössten Erfolge?

Superstar Zlatan Ibrahimovic hat seine Karriere beendet. Wir blicken nochmals zurück auf seine Karriere.

Wer ist Zlatan?

Am 3. Oktober 1981 wurde Zlatan Ibrahimovic in Malmö, Schweden geboren. In seiner Jugend klaute er regelmässig Fahrräder ehe er bei Malmö im Profifussball Fuss fassen konnte. Während seiner Karriere spielte der Stürmer für diverse Topclubs. Er stand bei Ajax Amsterdam, Juventus Turin, Inter Mailand, FC Barcelona, AC Mailand, Paris Saint-Germain und Manchester United unter Vertrag. 827 Pflichtspiele absolvierte er in seiner Karriere. Dabei schoss er 496 Tore und bereitete 204 weitere vor. Dazu kommen noch Einsätze und Treffer für die Nationalmannschaft.

Was waren seine grössten Erfolge?

Die Champions League gewann Zlatan Ibrahimovic nie. Also gilt der Gewinn der Europa League im Jahr 2017 mit ManUnited wohl als grösster Titel, den der 41-Jährige mit einem Club gewinnen konnte. Vier Mal wurde er französischer Meister, einmal holte er den Titel in Spanien. Dazu kommen zwei Ligatitel in den Niederlanden und fünf Mal der Scudetto, also die Meisterschaft in Italien. Sechs Mal wurde er zum Torschützenkönig ausgezeichnet und 15 Mal zum Fussballer des Jahres ausgezeichet – zwölf Mal davon in Schweden.

Was war sein wohl schönstes Tor?

Bei 558 Toren ist ein Treffer schwierig herauszuheben. Gegen England im Jahr 2012 wuchs er aber über sich hinaus. Aus 30 Metern traf er mit einem Fallrückzieher.

Unnachahmlich – Zlatan trifft gegen England. Twitter

So lief seine Schweden-Karriere

2001 begann die Nationalmannschaftskarriere von Zlatan Ibrahimovic. Jahrelang war er der Superstar im Team der Skandinavier und ist wenig überraschend der Rekordtorschütze der Nation. 2016 trat er zurück. Damals sagte er: «Ich bin Schweden. Ich liebe euch.» 2021 gab er nach Aussprache mit seinem Nati-Trainer sein Comeback. Am Ende schoss er in 122 Länderspielen 62 Tore. Allerdings gibt es einen Makel: In allen fünf WM-Spielen die er absolvierte, gelang ihm kein Tor.

Leben Abseits des Platzes

Ibra ist seit Jahren mit dem früheren schwedischen Model Helena Seger liiert. Diese ist elf Jahre älter als der zukünftige Fussballrentner. Gemeinsam hat das Paar zwei Kinder. Ibrahimovic besitzt eine Insel im drittgrössten schwedischen See Mälaren. Seine Autobiografie «Ich bin Zlatan» wurde zum Bestseller. Darin packte er auch zu seinen ehemaligen Barcelona-Kollegen Messi, Xavi und Iniesta aus. Diese Sprüche findest du in der oben stehenden Bildergalerie.

