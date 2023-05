Kar-Li Bern schneidet Bedürftigen gratis die Haare

Als Patricia ihren neuen Haarschnitt betrachtet, sagt sie: «Wow, ich fühle mich wieder richtig fresh, schön und anständig.» Sie sei dankbar für die Leistungen des Berner Vereins. «Ich finde es schön, dass die Leute hier etwas zurückgeben. Sonst wollen alle immer Geld, Geld und noch mehr Geld.» Sie müsse zum Teil Menschen auf der Strasse um Geld bitten. «Die schauen mich abschätzig an und sagen mir, ich solle mir einen Job suchen», so die 21-Jährige. «Aber sie wissen nicht, wie es ist, wenn man Essen klauen muss.»

«Nicht mehr in der Kasse, dafür ein glückliches Herz»

Genau für solche Menschen wollte Karin Flückiger-Stern etwas Gutes tun. Mit ihrem Coiffeur-Geschäft erlebte sie eine Krise und verzeichnete immer weniger Kundinnen und Kunden, weswegen sie nach mehr im Leben suchte. Eines Tages beschloss die Bernerin, auf die Gasse zu gehen. «Ich ging in Aufenthaltsräume und schnitt den Leuten die Haare, die es sich nicht leisten konnten, in einen kommerziellen Coiffeur-Salon zu gehen. Ich hatte am Abend nicht mehr in der Kasse, dafür aber ein glückliches Herz», sagt sie zu 20 Minuten.