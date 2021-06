Aufruf - Fühlst du dich ohne Maske nicht wohl unter Menschen?

Freust du dich, dass du draussen keine Maske mehr tragen musst und würdest sie am liebsten auch aus den Innenräumen verbannen?

Wer ein Zertifikat hat, kann am Wochenende sogar wieder ohne Maske unter Hunderten Leuten im Club feiern gehen. Weiter bestehen bleibt die Pflicht hingegen etwa im ÖV, in Läden oder in geschlossenen Innenräumen von öffentlichen Einrichtungen.