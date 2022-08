«Needle Spiking»: «Fühlte mich benommen» – Schweizer in Spanien mit Spritze attackiert

In Clubs und Bars in Frankreich häufen sich seit Anfang April mysteriöse Attacken mit Spritzen.

Bisher kannte man das Phänomen aus Frankreich und Grossbritannien: Personen, die beim Feiern mit Spritzen attackiert wurden. Nun hat das sogenannte «Needle Spiking» Spanien erreicht. Unter den Opfern ist auch ein Schweizer. «Ich war am Samstagabend in einem Club in der Nähe von Málaga und wollte nach dem Rauchen auf der Terrasse zurück in den Club. Im Gedränge fühlte ich plötzlich Stiche an meinem Arm und sah zwei Einstichstellen», erzählt der 24-jährige Julian G.* Innerhalb kürzester Zeit hätte sich die Stelle gerötet und habe gebrannt. «Ich fühlte mich zudem benommen. Mir war so übel, dass ich kaum Sprechen und Zuhören konnte.»