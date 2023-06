Sängerin Julie Meletta sagt ihrer Schlaflosigkeit den Kampf an

Julie, deine Musik erinnert stark an «Emily in Paris». Kanntest du die Serie?

Nein, die Serie lernte ich erst kennen, nachdem mein Song «Chic!» herauskam. Einige Leute haben mir damals geschrieben, dass mein Song perfekt zur Serie passen würde. Tatsächlich musste ich den Leuten recht geben, nachdem ich die Serie gesehen habe. Ich recherchierte im Anschluss, wer für die Titelmelodie von «Emily in Paris» zuständig ist und habe mich nun mit meinem Song für die nächste Staffel beworben. Zurzeit warte ich auf eine Rückmeldung.



Der Song «Chic!» handelt von Schlaflosigkeit. Was raubt dir den Schlaf?

Mein Kopf arbeitet ständig, obwohl ich das gar nicht will. Es sind also viele Dinge in meinem Leben, die mich beschäftigen. Zudem stand ich musikalisch und kreativ eine Zeit lang völlig still. Durch einen Freund habe ich dann angefangen, Musik auf Französisch zu machen. Das hat mir geholfen und fühlt sich, für mich, richtig und authentisch an.



Was macht die Schlaflosigkeit mit dir?

Sie gibt mir das Gefühl der Machtlosigkeit. Ich kämpfe regelrecht gegen meine eigenen Gedanken. Einmal war ich beinahe drei Tage lang wach. Ich sah aus wie ein Zombie. Das ist dann auch beim Autofahren oder auf der Arbeit gefährlich.