Solothurn: «Fühlte mich wie im Film» – so erlebte S.G. die Spuckattacke im McDonald’s

Die Spuckattacke ereignete sich am Montagmittag in Solothurn.

Diese setzte sich zur Wehr und leerte die Frau mit Cola an.

Weil sie angeblich zu lange warten musste, spuckte eine Kundin im McDonald’s in Solothurn eine Mitarbeiterin an.

Ein Video zeigt eine Spuckattacke auf eine Mitarbeiterin im McDonald's in Solothurn. Wie ein News-Scout sagt, hatte sich die Frau, eine Lernende, darüber beschwert, dass sie über eine Stunde auf ihr Essen habe warten müssen. «Das stimmt nicht, sie war maximal 20 Minuten da. Und es war so viel los, alle anderen mussten auch warten, nur sie hat sich so aufgeregt», sagt S.G.*