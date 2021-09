Erdbeben auf Kreta - «Fühlte sich an wie ein Zug vor unserem Zimmer, alles zitterte»

Mit einer Stärke von 5,8 erschütterte ein Erdbeben am Montagmorgen die griechische Insel Kreta. Fast 1000 Häuser wurden beschädigt, eine Person getötet und mindestens 24 Personen verletzt. Der 65-jährige Arbeiter, Iakovos Tsagarakis, starb, als die Kuppel einer Kirche durch das Erdbeben einstürzte und den Mann unter sich begrub, schreibt «The Sun» . Sein Sohn konnte verletzt aus den Trümmern geborgen werden. «Der Verstorbene wurde erst vor kurzem Grossvater», erzählt der Bürgermeister Minas Stavrakakis. Nachbarn erzählen, Tsagarakis sei gerade dabei gewesen, mit den anderen Arbeitern und Arbeiterinnen in der Kirche Schäden von früheren Erdbeben zu beheben.

Leserin spürt drei Nachbeben

Das Erdbeben miterlebt hat auch die Tirolerin Jasmin (56), die ihre Ferien auf Kreta verbringt. «Das erste Beben war extrem stark zu spüren. Nur kurz darauf gab es immer wieder schwächere Nachbeben. Ich selbst habe allein drei wahrnehmen können», sagt Jasmin zu «Heute» . In ihrem Hotel in Malia hat sie noch keine Schäden entdeckt. Sie entschied sich darum, ihre Ferien fortzusetzen.

«Es fühlte sich an wie ein Zug vor unserem Zimmer, alles begann zu zittern», erzählt die 24-jährige Mutter Sofia Meadowcroft aus Grossbritannien gegenüber «The Sun». Sie habe aber schnell gemerkt, dass es in der Nähe des Hotels in Heraklion, wo sie zur Zeit wohnt, keine Züge gibt. «Das Kopfteil des Bettes schlug gegen die Wand, dann bewegte sich das Bett und meine Parfümflasche fiel auf den Boden und zerschellte», sagt sie weiter. «Zum Glück war meine Tochter im Kinderwagen. Sie hätte durch das starke Beben auf den Boden fallen können, wäre sie nicht angeschnallt gewesen. Ich hatte am Anfang wirklich Angst, ich wusste nicht, was los war», erzählt die Mutter.