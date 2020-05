Weggis LU

Führerlose Pferdekutsche baut Verkehrsunfall

In Weggis haben sich am Sonntagmittag zwei Pferde mit einer Kutsche selbständig gemacht. Bei einem Rotlicht rammte die führerlose, aber mit Kindern besetzte Kutsche ein Auto. Der Besitzer ist froh, dass niemand verletzt wurde.

Die Pferde haben sich in einem unbeaufsichtigten Moment selbständig gemacht und sind einige hundert Meter durch die Luzernerstrasse in Weggis gelaufen.

Ein Landwirt machte am Sonntagmittag ein Pferdegespann für eine Ausfahrt bereit. Nachdem er beide Pferde eingespannt hatte, sicherte er unter anderem das Fahrzeug mit der Handbremse. Zwei Mädchen und ein Junge bestiegen die Kutsche. Sie sind zwischen sechs und zwölf Jahre alt und gehören einem befreundeten Nachbarn der Kutscherfamilie. Auch deren Hund machte es sich in der Kutsche gemütlich.

Der Kutscher* ging zurück ins Gebäude, um sich noch die Hände zu waschen. Wie die Luzerner Polizei am Montag mitteilte, sollen sich die Pferde in diesem unbeaufsichtigten Moment selbständig gemacht haben und einige hundert Meter durch die Luzernerstrasse gelaufen sein. «Dies ist mir das allererste Mal passiert und ich ging davon aus, dass wie immer jemand bei den Pferden steht und diese beaufsichtigt», sagt der Kutscher weiter. Als er jedoch zurückkehrte, waren sie bereits weg.

«Ich hatte ein Riesenglück, dass nichts schlimmeres passiert ist»

Die Kinder konnten von der Kutsche springen und sich in Sicherheit bringen. Das Gespann konnte von den Söhnen des Pferdehalters angehalten und gebremst werden. Alle beteiligten Personen kamen ohne Verletzungen davon. Eines der beiden Pferde musste wegen einer Schnittwunde an der Brust von einem Tierarzt versorgt werden. Die Polizei geht von einer Schadenssumme am Auto von circa 20’000 Franken aus. «Ich hatte ein Riesenglück, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Dies im Hinblick auf das grosse Verkehrsaufkommen, das am Sonntag herrschte», sagt der Pferdehalter weiter.