Grenchen SO: Führerloser Bus durchbricht Mauer und bleibt in der Luft stehen

Ein führerloser Linienbus verunfallte am Donnerstagabend in Grenchen, dabei durchbrach er eine Friedhofsmauer.

In Grenchen ereignete sich am Donnerstagabend ein Unfall.

In Grenchen ereignete sich am Donnerstagabend gegen 17.50 Uhr ein Verkehrsunfall, wie die Kantonspolizei Solothurn in einer Medienmitteilung schreibt. Der Bereich rund um die Bachtelenstrasse/Friedhofstrasse musste für den Durchgangsverkehr zeitweise gesperrt werden.

Führerloses Fahrzeug

Der Fahrer hielt infolge eines technischen Problems an der Bushaltestelle «Friedhof» an. Der Buschauffeur stieg aus und vergass, die Feststellbremse zu aktivieren, woraufhin das Fahrzeug führerlos ins Rollen geriet. Der Linienbus überrollte einen Kandelaber und prallte anschliessend in die Friedhofsmauer. Der Frontbereich des Busses durchbrach die Mauer und kam in der Luft hängend zum Stehen, so die Kapo Solothurn.