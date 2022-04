Boswil AG : Führerloses Auto überrollt Vater und zwei Kinder – 2-Jähriger tot

In Boswil AG ist es am Dienstagabend zu einem tödlichen Unfall gekommen. Ein Vater und zwei Kinder wurden von einem Auto überrollt. Ein Kind (2) erlag seinen Verletzungen im Spital.

Am Dienstagabend um 18.30 Uhr ereignete sich in Boswil AG ein Unfall. Ein führerloses Auto überrollte einen Vater und seine zwei Kinder. Dabei wurde ein Zweijähriger so stark verletzt, dass er später im Spital in Zürich verstarb, wie Tele M1 berichtet.