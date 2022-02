Strafgericht BL – Führerschein zurückerhalten, Motorrad gekauft und beim Rasen erwischt

Die beiden Männer hatten sich an jenem Tag in Trimbach zur Ausfahrt verabredet. Dabei hatte der 32-jährige Lenker des Motorrads seine 206-PS-starke BMW-Maschine erst am Vortag gekauft.

Das 206-PS-starke BMW-Motorrad hatte der 32-Jährige erst am Vortag gekauft, als er sich am 30. Mai 2020 mit einem Kollegen zu einer Ausfahrt verabredete. Dieser hatte dafür eigens einen Audi R8 mit 611 PS gemietet. In Trimbach trafen sich die beiden, dann heizten sie über den Hauenstein in Richtung Sissach. Dabei drückten sie nicht gerade zögerlich aufs Gas. In Buckten jagten sie auf der Hauptstrasse dicht aufeinander mit rund 150 km/h an einem mobilen Kontrollposten der Baselbieter Polizei vorbei. Erlaubt gewesen wären 80 km/h.