Wirkstoff Metformin – Führt Diabetes-Medikament zu Genital-Fehlbildungen bei männlichen Babys?

Screenshot Annals of Internal Medicine (2022): Maarten J. Wensink et al.

Entsprechend ist er in vielen Antidiabetika enthalten – auch in solchen, die in der Schweiz zugelassen sind.

Der Stoff hemmt ein Enzym für die Glukosebildung in der Leber und bremst so die Aufnahme des Zuckers aus der Nahrung im Darm. Doch nun wirft eine Studie Fragen auf. Laut dieser könnte zwischen der Einnahme des Mittels bei Vätern und genitalen Missbildungen der kurz darauf gezeugten Kinder ein Zusammenhang bestehen.

Daten von mehr als einer Millionen Geburten ausgewertet

In der im Fachjournal «Annals of Internal Medicine» veröffentlichten Studie hat das Team um Maarten Wensink von der Universität Süddänemark in Odense untersucht, ob Metformin und andere Diabetesmittel sich auch auf die Fortpflanzung auswirken. Anlass dafür war der Umstand, dass die Zahl diabeteskranker Männer im zeugungsfähigen Alter stark zunimmt. Zudem gab es Hinweise, dass die Enzyme, an denen Metformin ansetzt, auch bei der Spermienbildung eine Rolle spielen könnten.