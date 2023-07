Afghanistan: Taliban verbrennen Musikinstrumente

In Afghanistan hat die Moralpolizei der Taliban beschlagnahmte Musikinstrumente verbrennen lassen. Ein Vertreter der militant-islamistischen Gruppe in der westlichen Provinz Herat begründete die Massnahme mit einem Musikverbot, wie die staatliche Nachrichtenagentur Bachtar am Sonntag berichtete. Ein Foto des Nachrichtensenders Tolonews zeigte einen brennenden Haufen mit Dutzenden Musikinstrumenten, darunter Gitarren sowie Lautsprechern.