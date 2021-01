In den Niederlanden kam es wegen den Corona-Massnahmen zu heftigen Ausschreitungen. Laut Experten ist der soziale Frieden auch in der Schweiz in Gefahr.

Darum gehts Der Frust über die Coronamassnahmen führte in den Niederlanden zu gewaltsamen Protesten.

Ist dieses Szenario auch in der Schweiz möglich?

Der Ex-Chef des Nachrichtendienstes des Bundes sieht den sozialen Frieden in der Schweiz latent in Gefahr.

Tränengas, brennende Fahrzeuge und Plünderungen: Vergangenen Sonntag kam es in den Niederlanden in rund zehn Städten zu Ausschreitungen. Menschen demonstrierten und randalierten gegen die Ausgangssperre zur Eindämmung der Corona-Pandemie. Die Militärpolizei musste in mindestens zwei Städten die lokale Polizei unterstützen. Auch am Montagabend kam es zu Unruhen. «Was ist in diese Leute gefahren?», empörte sich der niederländische Premierminister Mark Rutte.

Szenario wie in den Niederlanden

Wie gross ist die Gefahr, dass es auch hierzulande zu Ausschreitungen kommt? Der Ex-Chef des Nachrichtendienstes des Bundes Peter Regli sieht den sozialen Frieden in der Schweiz latent in Gefahr: «Verzögert sich die flächendeckende Impfung, wird die Bevölkerung zunehmend unzufrieden mit der politischen Führung sein», sagt Regli. Als Ergebnis daraus würden viele auf dem Bundesplatz demonstrieren und gewaltbereite Extremisten könnten sich dazugesellen. Dann drohe ein ähnliches Szenario wie in den Niederlanden.

Dort habe der Frust junge Menschen auf die Strassen getrieben: «Die Coronamassnahmen schränken ihre Freiheit ein.» Dass sich daraus aber gewalttätige Aufstände entwickelt haben, liege an ein paar wenigen Extremisten: «Sie missbrauchen die Demonstrationen und schüren eine rasante Gruppendynamik, verstärkt durch die sozialen Medien, über welche in kurzer Zeit viele Menschen mobilisiert werden können.»

Unruhen wegen Arbeitslosigkeit

Im Moment gebe es zwar keine Anzeichen dafür, dass es in der Schweiz zu gewaltsamen Ausschreitungen komme, sagt Regli. Aber: «Die Sicherheitslage in Europa ist angespannt. Wir müssen aufmerksam bleiben.» Gerade Verschwörungstheoretiker und Coronaleugner würden die Schweizerinnen und Schweizer verunsichern, so Regli.

Auch SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi warnt: «Noch sichern Kurzarbeit und die Härtefallmassnahmen die finanzielle Situation der Bevölkerung – irgendwann werden diese Stützungsmassnahmen aber ablaufen und die Arbeitslosigkeit wird stark ansteigen. Ab diesem Zeitpunkt werden die Unruhen sicher auch in der Schweiz zunehmen.»

Sicherheitspolitische Kommission nicht beunruhigt

Nicht beunruhigt ist dagegen Ida Glanzmann-Hunkeler (Die Mitte), Präsidentin der Sicherheitspolitischen Kommission des Nationalrats. Es gebe keine Anzeichen für soziale Unruhen: «In unserer Kommission war dies kein Thema.» Zudem läge es sowieso in der Kompetenz der Kantone, Sicherheitskonzepte in Zusammenarbeit mit der Polizei zu erarbeiten.

«Es braucht eine psychologische Taskforce»