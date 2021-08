Ab 15. September - Führt Italien schon bald eine Impfpflicht ein?

Gemäss der Statistikplattform Our World in Data haben in Italien bis zum 22. August 69 Prozent der Bevölkerung mindestens eine Impfung erhalten.

Die italienische Regierung fürchtet um den Impffortschritt im Land. Darum ruft sie nun in einem dringlichen Appell an alle bisher Nicht-Geimpften dazu auf, dies nachzuholen. Ansonsten drohen Konsequenzen. Seien bis zum 15. September nicht mindestens 80 Prozent der Bevölkerung geimpft, folge die Pflicht, erklärt der Gesundheitssekretär Pierpaolo Sileri im Interview mit der Tageszeitung «La Stampa». Gemäss der Plattform Our World in Data haben bis zum 22. August 69 Prozent der Bevölkerung die erste Impfung erhalten.