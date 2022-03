Taylor Hawkins (50) – Führte Überdosis zum Tod von Foo-Fighters-Schlagzeuger?

1 / 6 Taylor Hawkins, Musiker und Schlagzeuger der Band Foo Fighters, ist in der Nacht von Freitag auf Samstag (Schweizer Zeit) gestorben. IMAGO/MediaPunch Sein lebloser Körper wurde in einem Hotelzimmer in der kolumbianischen Hauptstadt Bogota gefunden. REUTERS Dort waren Hawkins und der Rest der Foo Fighters im Rahmen einer Südamerika-Tour. REUTERS

In der Nacht von Freitag auf Samstag (Schweizer Zeit) verstarb der Musiker und Foo-Fighters-Schlagzeuger Taylor Hawkins. Sein lebloser Körper wurde in einem Hotelzimmer in Kolumbien gefunden, wo die Band gerade auf Tournee ist. Er wurde 50 Jahre alt. Wie die «Bild»-Zeitung schreibt, haben Personen, die Hawkins nahestanden, angegeben, sein Tod könne mit Drogenkonsum in Zusammenhang stehen. Dies obwohl er Drogen und Alkohol nach langer Sucht abgesprochen hatte.

Erinnerungen an Tod von Nirvana-Frontmann Kurt Cobain 1994

2001 lag Hawkins nach einer Überdosis Heroin mehrere Tage lang im Koma. Später erklärte er, den Drogenkonsum aufgegeben zu haben. «Ich habe an den Bullshit-Mythos geglaubt, hart und schnell zu leben, jung zu sterben. Ich bin nicht hier, um zu predigen, keine Drogen zu nehmen, weil ich es geliebt habe, Drogen zu nehmen. Aber für eine Weile war ich ausser Kontrolle, und es hat mich fast umgebracht.»

Der Musiker wurde 1972 im US-Bundesstaat Texas geboren. Er lernte Foo-Fighters-Gründer Dave Grohl Mitte der 1990er-Jahre bei einem Konzert der Sängerin Alanis Morissette kennen, für die Hawkins spielte. Als nach dem Ausscheiden des früheren Schlagzeugers der Foo Fighters ein Platz in der Band frei wurde, wurde Hawkins sofort aufgenommen.

Seit dann waren der Frontmann und sein Schlagzeuger eng verbunden. «Wir wuchsen mit jedem Tag, jedem Song, jeder Note, die wir jemals zusammen gespielt haben, enger zusammen. Wir sind absolut füreinander bestimmt, und ich bin dankbar, dass wir uns in diesem Leben gefunden haben», sagte Grohl. Hawkins Tod weckt traurige Erinnerungen an eine weitere Grösse der Rock-Musik. Foo-Fighters Frontman Dave Grohl war nämlich langjähriger Schlagzeuger von Nirvana. Deren Frontmann Kurt Cobain nahm sich 1994 das Leben.

Schweizer Konzert im Juni

In den sozialen Netzwerken drückten am Samstag Tausende ihre Trauer über seinen Tod aus. Auch die US-Botschaft in Kolumbien meldete sich zu Wort.

Die Foo Fighters hatten am Donnerstag noch ein Konzert in Argentinien gespielt und sollten bei einem Musikfestival in Bogota auftreten. Im Juni wird die Band für ein Konzert auch in der Schweiz erwartet. Am 14. Juni soll die Band im St.-Jakob-Park auftreten. Ob der Tod Taylor Hawkins’ diese Pläne nun beeinflusst, ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.