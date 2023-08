Am Dienstagabend verursachte ein 21-Jähriger einen Selbstunfall in Füllinsdorf BL.

Am Dienstagabend ereignete sich in Füllinsdorf ein Autounfall. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Mittwoch mitteilt, fuhr kurz nach 21 Uhr ein 21-jähriger Fahrzeuglenker mit seinem Fahrzeug aus Richtung Giebenach auf der Giebenacherstrasse in Richtung Füllinsdorf. Als sich der Fahrzeuglenker in einer leichten Linkskurve befand, rannte ein Wildtier aus einem Waldstück von der linken Strassenseite auf die Strasse. Der Fahrer versuchte, dem Tier auszuweichen, verlor dabei aber die Kontrolle über seinen VW Golf Variant.