Crash in Füllinsdorf BL: «Meine Tochter konnte nicht auf den Warnruf reagieren»

Am Freitagmorgen, kurz vor 8.40 Uhr, kam es auf der Mühlerainstrasse in Füllinsdorf zu einem Verkehrsunfall.

Am Freitagmorgen ereignete sich in der Gemeinde Füllinsdorf ein verheerender Unfall, als ein Auto aus bislang ungeklärten Gründen von der Fahrbahn abkam und auf das Trottoir fuhr. Dabei wurden sechs Menschen verletzt. Zwei davon gar schwer, drei mittelschwer und eine Person leicht. Dies teilte die Polizei Basel-Landschaft am späten Freitagnachmittag mit. Im Einsatz stand ein Grossaufgebot an Rettungskräften, darunter sieben Rettungswagen, ein Grossraumrettungswagen und zwei Rettungshelikopter.