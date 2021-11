Ein Todesopfer (18) : Fünf A-Junioren des FC Pratteln sassen in Unfall-Auto

Ein 18-Jähriger verlor am Samstag beim schweren Unfall vor dem Arisdorftunnel auf der A2 sein Leben. Im Auto sassen A-Junioren des FC-Pratteln.

Nach der Feier im Clubhaus kams zum Unfall

Ein 18-Jähriger, der hinten in der Mitte sass, starb noch vor dem Eintreffen der Rettungskräfte. Der Verstorbene stammt aus dem Kanton Baselland. Die A-Junioren hätten am Freitag ihr Abschlussessen im Clubhaus gehabt. «Die Spieler blickten auf die bisher erfolgreiche Saison zurück und besprachen ihre Ziele für das kommende Jahr». Dann heisst es in der Mitteilung weiter: «In der Nacht auf den Samstag ereilte unseren Assistenztrainer der ersten Mannschaft, Umut Polat, eine schockierende Nachricht. Kurz zuvor sei es zu einem schweren Verkehrsunfall in der Nähe von Arisdorf gekommen.» Sofort habe man sich zu den Angehörigen des Todesopfers begeben, um die Familie zu unterstützen.