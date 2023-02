Fünf Assistenzsysteme, die dein Auto unbedingt haben sollte

Moderne Autos können den Fahrer und die Fahrerin in vielerlei Hinsicht unterstützen – wenn er sie denn lässt. Hier sind fünf sinnvolle Assistenzsysteme in Neu- und Gebrauchtwagen, die man auf der Optionsliste ankreuzen sollte. Nicht zuletzt wegen des Wiederverkaufswerts.

Notbrems-Assistent

Abstand-Tempomat

Fernlicht-Assistent

Einen Fernlicht-Assistenten haben die meisten Neuwagen inzwischen serienmässig an Bord. Ist dieser eingeschaltet, blendet das Auto je nach Verkehrssituation selbstständig ab und wieder auf. Voraussetzung ist eine Frontkamera, die entgegenkommende Autos und Motorräder ebenso wie vorausfahrende Fahrzeuge erkennt. Bei den aufwendigeren, adaptiven Systemen bleibt das Fernlicht selbst in diesen Situationen an und blendet nur den Bereich, wo das Licht andere Verkehrsteilnehmer stören würde, aus.

Einpark-Assistent

Einparken ist für viele Autofahrende purer Stress. Es gibt verschiedene Systeme, die dabei helfen können: Von der Rückfahrkamera, die zeigt, wie das Fahrzeug mit dem jeweils aktuellen Lenkrad-Einschlag in die Lücke steuern würde, bis zu Systemen, die im Vorbeifahren den Parkplatz vermessen und dann den Wagen selbstständig in die Lücke zirkeln – der Fahrende muss dabei nur noch Gas geben und bremsen. Einige Autos lassen sich auch per Fernbedienung in die Lücke parkieren, nachdem der Fahrer bereits ausgestiegen ist. Besonders schnell sind die automatischen Einparkhelfer allerdings nicht.