Die Polizei hat sich am vergangenen Wochenende bei mehreren Kontrollen auf Autoposer fokussiert, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei Zürich am Montag heisst. In den Kreisen 1, 2 und 8 stellte sie in der Nacht von Freitag auf Samstag fünf Fahrzeuge sicher, bei denen die Lärm-Messwerte zu hoch waren . An den Fahrzeugen wurden laut der Mitteilung technische Abänderung an den Auspuffanlagen vorgenommen.