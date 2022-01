Ziefen BL – Fünf Brände innerhalb von 50 Metern in einem Jahr – «Bitte macht was!»

Am Sonntag ging an der Hauptstrasse in Ziefen BL ein Auto in Flammen auf. Die angerückte Feuerwehr konnte den Brand löschen, der Lieferwagen wurde aber völlig zerstört, eine Hausfassade und die Wohnung dahinter beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen mehrerer Brandfälle in den vergangenen zwei Monaten in dem Bereich – Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Tatsächlich brannte es hier in einem Umkreis von 50 Metern in rund einem Jahr fünf Mal, wie Telebasel berichtet. Die Baselbieter Polizei bestätigt die Fälle. In Gesprächen, die 20 Minuten mit Anwohnenden geführt hat, zeigt sich die enorme Belastung durch die Ereignisse.