Dein Hund und seine Nerven: Vermeide diese 5 Stressfaktoren im Alltag

Sonnenbrillen und Hüte

Hunde sind darauf angewiesen, unsere Gesichter zu sehen: So erkennen sie, worauf wir fokussiert sind und können besser abschätzen, was als Nächstes passiert. Eine Sonnenbrille oder grosse Hüte machen das schwierig und können deinen Hund daher nervös machen. Gehts im Sommer nicht anders, kannst du versuchen, deinem Haustier viel positive Aufmerksamkeit zu geben. So signalisierst du ihm, dass alles in Ordnung ist.