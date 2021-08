Selber machen - Fünf DIY-Trends, die du ganz einfach ausprobieren kannst

DIY-Channels auf Youtube, DIY-Profile bei Instagram und natürlich Pinterest: Das Internet ist eine endlose Quelle für Dinge, die du selber machen kannst. In den vergangenen Monaten waren vor allem Do-It-Yourself-Projekte beliebt, die sich auf Nachhaltigkeit fokussieren – oder auf Upcycling.

Shibori

Shibori ist eine japanische Batik-Technik und kommt gerade erst in Fahrt. Sie eignet sich neben Kleidung auch für Kissen, Geschirrtücher, Bettwäsche, Jutebeutel oder Vorhänge. Shibori bedeutet auf japanisch etwa so viel wie «auswringen» und ist eine traditionelle Färbetechnik.

Der Unterschied zwischen der klassischen Tie-Dye-Methode und Shibori liegt in der Art, in der die Stoffe gefaltet werden: Bei Tie-Dye werden Kreise gefärbt, bei Shibori sind eher Linien und andere geometrische Formen gefragt. Dafür werden die Stoffstreifen gleichmässig gefalten und mit Holz und Gummibändern befestigt. Ein Anleitungsvideo findest du beispielsweise auf Youtube .

Funktionale Farben

Wandfarben sind jetzt nicht mehr nur hübsch, sie können auch richtig praktisch sein. So gibt es beispielsweise abwaschbare Wandfarben, extramatte Farben oder Anstriche mit Zusatznutzen, wie eine magnetische Wandfarbe . Auch Die Wandtafel-Farbe ist zunehmend beliebt und eignet sich zum Beispiel für die Küche und ersetzt so ein Familien-Whiteboard. Die Wandtafelfarbe findest du hier .

Blitz-Zement

Makramee

Makramee ist kein neuer Trend, hat sich aber in der Vergangenheit zu Recht durchgesetzt: Jeder kann die Knüpftechnik lernen und sie ist vielfältig einsetzbar. Entweder für Wanddekorationen, als Aufhängvorrichtung für Pflanzen oder Lampen oder sogar für einen ganzen Vorhang. Makramee ist eine orientalische Knüpftechnik, der Name steht in der arabischen Sprache für «weben» oder «geknüpfter Schleier».